Украинские источники сообщили об отводе бригады "Холодный Яр" ВСУ от Бахмута

Державшая оборону в Бахмуте (Артёмовске) 93-я бригада ВСУ "Холодный Яр", видимо, покидает город из-за больших потерь. Сообщения, указывающие на это, появились в соцсетях в профилях, которые связаны с военнослужащими бригады.

Так, военкор Владлен Татарский опубликовал в своём Telegram-канале скриншот одного из постов, автор которого пишет, что для 93-й бригады Бахмутская кампания завершена.

Военный добавляет, что бригада провела в тяжёлых боях долгие четыре месяца, понеся при этом огромные потери.

Однако информация об отводе "Холодного Яра" из-под Бахмута может быть вбросом, считает Татарский. Он также призвал следить за тем, как дальше будет развиваться ситуация на данном направлении.

Заметим, указывать на то, что у ВСУ в Бахмуте, в том числе и у 93-й бригады, всё плохо, может и сообщение о взрыве ж/д моста в северной части города.