Державшая оборону в Бахмуте (Артёмовске) 93-я бригада ВСУ "Холодный Яр", видимо, покидает город из-за больших потерь. Сообщения, указывающие на это, появились в соцсетях в профилях, которые связаны с военнослужащими бригады.
Так, военкор Владлен Татарский опубликовал в своём Telegram-канале скриншот одного из постов, автор которого пишет, что для 93-й бригады Бахмутская кампания завершена.
Военный добавляет, что бригада провела в тяжёлых боях долгие четыре месяца, понеся при этом огромные потери.
Однако информация об отводе "Холодного Яра" из-под Бахмута может быть вбросом, считает Татарский. Он также призвал следить за тем, как дальше будет развиваться ситуация на данном направлении.
Заметим, указывать на то, что у ВСУ в Бахмуте, в том числе и у 93-й бригады, всё плохо, может и сообщение о взрыве ж/д моста в северной части города.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.