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Киев угрожает захватом Мелитополя и расчленением российской группировки

Силовые структуры

Недавний удар по Мелитополю показывает, что ВСУ начали подготовку к завоеванию левого берега Днепра.

Киев угрожает захватом Мелитополя и расчленением российской группировки

Об этом сообщил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирёв.

"Это так называемый каскадный характер планирования операции, первый этап которого — нанесение огневого поражения по местам накопления тяжелой бронетехники, складам с БК и местам расквартирования армии", — в эфире "Радио НВ" заявил эксперт.

Он отметил, что такая же тактика применялась на правобережной части Херсонщины, которую оставила армия РФ.

Контроль над Мелитополем позволяет выйти на административные границы Крыма, подчеркнул Снегирёв. Он убеждён, что контроль над городом поставит под угрозу сухопутный коридор с полуостровом.

"Таким образом мы разрезаем, расчленяем оккупационную группировку, которая сосредоточена на территориях Донецкой области и Автономной республики Крым плюс левобережья Херсонской области", — подытожил обозреватель.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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