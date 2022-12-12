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Армия РФ отрабатывает навык "Бой в городе" на полигонах в Белоруссии

Силовые структуры

Бойцы Вооружённых сил России отрабатывают навык "Бой в городе" на полигонах.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Совершенствуют они свои умения ведения боя в городских условиях в Белоруссии.

Тренировку армии проводят в рамках подготовки подразделений совместной группировки войск. Также отрабатывается взаимодействие между различными родами войск.

Ранее сообщалось, что на Угледарском направлении националисты киевского режима после огромных потерь спешно стягивают резервные части.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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