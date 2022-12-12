Армия РФ отрабатывает навык "Бой в городе" на полигонах в Белоруссии

Бойцы Вооружённых сил России отрабатывают навык "Бой в городе" на полигонах.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Совершенствуют они свои умения ведения боя в городских условиях в Белоруссии.

Тренировку армии проводят в рамках подготовки подразделений совместной группировки войск. Также отрабатывается взаимодействие между различными родами войск.

Ранее сообщалось, что на Угледарском направлении националисты киевского режима после огромных потерь спешно стягивают резервные части.