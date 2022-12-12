Бойцы Вооружённых сил России отрабатывают навык "Бой в городе" на полигонах.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Совершенствуют они свои умения ведения боя в городских условиях в Белоруссии.
Тренировку армии проводят в рамках подготовки подразделений совместной группировки войск. Также отрабатывается взаимодействие между различными родами войск.
Ранее сообщалось, что на Угледарском направлении националисты киевского режима после огромных потерь спешно стягивают резервные части.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.