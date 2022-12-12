Минобороны: войска ВС РФ уничтожили машину РСЗО "Смерч" ВСУ под Харьковом

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 12 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

"В районе населённого пункта Зелёный Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня "Смерч", — докладывает Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российская армия пресекла попытку противника контратаковать в районе Пески ДНР.