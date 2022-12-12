Минобороны: войска ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать в районе Пески ДНР

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей на 12 декабря. Ведомство сообщило об успехах русской армии и потерях Вооружённых сил Украины.

"Российские войска пресекли попытку ВСУ контратаковать в районе населённого пункта Пески в Донецкой Народной Республике", — проинформировало Минобороны РФ.

Также сообщается, что украинская сторона потеряла 30 военнослужащих, две БМП и три пикапа.

Ранее ведомство уведомляло об уничтожении армией РФ уничтожили трёх групп диверсантов в ЛНР.