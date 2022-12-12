Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Министерство обороны РФ представило "свежую" сводку новостей на 12 декабря. Ведомство сообщило об успехах русской армии и потерях Вооружённых сил Украины.
"Российские войска пресекли попытку ВСУ контратаковать в районе населённого пункта Пески в Донецкой Народной Республике", — проинформировало Минобороны РФ.
Также сообщается, что украинская сторона потеряла 30 военнослужащих, две БМП и три пикапа.
Ранее ведомство уведомляло об уничтожении армией РФ уничтожили трёх групп диверсантов в ЛНР.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.