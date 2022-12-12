Военные РФ научились сбивать дроны ВСУ с помощью стрелкового оружия

Российские военные из 205-й бригады придумали оригинальный способ борьбы с беспилотниками вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир 359-го полка с позывным "Немец" в беседе с "АиФ".

Увидев, что приборов по борьбе с дронами всем не хватает, бойцов стали обучать сбивать на лету сигнальную ракету. Такая тренировка дала свои результаты, что уже позволило уничтожить несколько беспилотников.

По словам командира, недавно военные бригады сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия.

Эти вопросы решили отрабатывать на полигонах, заключил собеседник издания.