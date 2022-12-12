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Вучич: Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово своих военных

Силовые структуры

Руководитель Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство республики отправит командованию миссии военно-политического блока НАТО в Косово запрос на введение своих силовиков.

"В четверг, 15 декабря, командующий получит документ", — отметил президент во время пресс-конференции с журналистами.

При этом глава страны напомнил о словах министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сочла "абсурдом" отправку солдат в Косово. Как подчеркнул Вучич, в это время премьер региона Альбина Курти сказала, что местные власти не сформируют Сообщество сербских общин. Ещё президент обратил внимание на активизацию полиции на сервере региона.

Ранее полковник в отставке Франц Клинцевич заявил, что Москва готова поддерживать Белград в случае вооружённого столкновения.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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