Руководитель Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство республики отправит командованию миссии военно-политического блока НАТО в Косово запрос на введение своих силовиков.
"В четверг, 15 декабря, командующий получит документ", — отметил президент во время пресс-конференции с журналистами.
При этом глава страны напомнил о словах министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сочла "абсурдом" отправку солдат в Косово. Как подчеркнул Вучич, в это время премьер региона Альбина Курти сказала, что местные власти не сформируют Сообщество сербских общин. Ещё президент обратил внимание на активизацию полиции на сервере региона.
Ранее полковник в отставке Франц Клинцевич заявил, что Москва готова поддерживать Белград в случае вооружённого столкновения.
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