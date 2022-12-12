Вучич: Сербия направит НАТО запрос на введение в Косово своих военных

Руководитель Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство республики отправит командованию миссии военно-политического блока НАТО в Косово запрос на введение своих силовиков.

"В четверг, 15 декабря, командующий получит документ", — отметил президент во время пресс-конференции с журналистами.

При этом глава страны напомнил о словах министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сочла "абсурдом" отправку солдат в Косово. Как подчеркнул Вучич, в это время премьер региона Альбина Курти сказала, что местные власти не сформируют Сообщество сербских общин. Ещё президент обратил внимание на активизацию полиции на сервере региона.

Ранее полковник в отставке Франц Клинцевич заявил, что Москва готова поддерживать Белград в случае вооружённого столкновения.