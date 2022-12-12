Гурулёв: мосты и железнодорожные пути Украины продолжим уничтожать

Хоть на Украине еще остаётся не менее трёх предприятий, способных изготавливать дроны, двигатели и ракеты, которые уцелели в ходе прошлых ударов "Калибрами", но бить по логистике не перестанем.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сказал депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Что бы ни говорили, у РФ ещё много критически важных целей, которые мешают прийти победе.

"Мы уже говорили про транспортные системы. Они где-то на резервных источниках питания подпитывают свои системы централизованной блокировки управления железными дорогами. У них освободились мощности локомотивов. Они — в состоянии маневрировать с дороги в дороги, они перевозят эти грузы", — отметил эксперт.

По его словам, там, где были нанесены удары по ж/д мостам, они оказались весьма эффективными, а мосты до сих пор не восстановлены.

"Говорят, сложно уничтожить? Сложно. Но повредить можно", — подытожил Гурулёв.