Бои на Лисичанском направлении: танкисты ВС РФ уничтожили позиции неонацистов

В Луганской Народной Республике 2-й армейский корпус продолжает уничтожать националистов киевской власти, пытающихся прорваться в Донбасс с Харьковского направления.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Также сообщается, что Росгвардия за неделю уничтожила в Херсонской и Запорожской областях свыше 20 объектов ВСУ и задержали 27 подозреваемых в пособничестве.

Из незаконного оборота росгвардейцы изъяли 200 единиц огнестрельного оружия, гранатомёты, огнемёты, ручные гранаты, 14 тысяч патронов, отмечает пресс-служба ведомства.

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