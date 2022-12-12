Разведка ВСУ сообщила о переброске танков Т-72 ВС РФ на территорию Белоруссии

ВС РФ продолжают переброску вооружений и техники в Белоруссию. Стало известно о прибытии на территорию союзного государства очередной партии танков Т-72. Украинская разведка сообщает о прибытии на станцию Заслоново в Витебской области эшелона с бронетехникой, пишет "Военное обозрение".

Минобороны Украины информирует о 12 российских танках Т-72Б3, переброшенных из Костромской области на полигон "Лепельский", где с октября находятся военные ВС РФ. Сейчас они проходят учения вместе с армией Белоруссии. Ранее в республику поступила партия зенитных комплексов "Тор-М2", состоящая из не менее 15 ЗРК.

12 декабря замечена переброска танков Т-80БВМ ВС РФ, миномётной батареи, машин связи и инженерной техники. Всего замечено 24 единицы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для войск ВСУ наступил самый тяжёлый период СВО.