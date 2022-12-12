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Глава Чечни Кадыров заявил, что для войск ВСУ наступил самый тяжёлый период СВО

Силовые структуры

ВС РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации. Стало известно, что для Вооружённых сил Украины наступил самый тяжёлый период. Об этом заявил президент Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он сообщил, что на данный момент обширная линия фронта пришла в движение не в пользу ВСУ.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов проинформировал, что сейчас никакой речи об отступлении быть не может. Войска перегруппировываются, переводя силы на более удачные позиции. На фронте налажено тыловое обеспечение подразделений.

Армия России планомерно отодвигает линию фронта на территорию ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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