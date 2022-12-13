Пушилин: поражение ВСУ приближается благодаря ударам РФ по энергообъектам

Российские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины приближают поражение киевского режима на поле боя, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.

По его словам, украинская армия столкнулась с логистическими трудностями и препятствиями при коммуникации подразделений после ракетных ударов РФ. Кроме того, он подчеркнул: некоторые ремонтные базы Вооружённых сил Украины (ВСУ) теперь не могут функционировать в полную силу.

"В целом это создаёт условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", — отметил Пушилин в беседе с РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что украинские националисты перешли к террористическим методам ведения боевых действий. Как пояснил чиновник, ВСУ обстреливают детские сады, медучреждения, жилые кварталы в Донецке и некоторых других населённых пунктах Донбасса.