Российские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины приближают поражение киевского режима на поле боя, следует из заявления врио руководителя ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, украинская армия столкнулась с логистическими трудностями и препятствиями при коммуникации подразделений после ракетных ударов РФ. Кроме того, он подчеркнул: некоторые ремонтные базы Вооружённых сил Украины (ВСУ) теперь не могут функционировать в полную силу.
"В целом это создаёт условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается", — отметил Пушилин в беседе с РИА Новости.
Ранее врио главы ДНР сообщил, что украинские националисты перешли к террористическим методам ведения боевых действий. Как пояснил чиновник, ВСУ обстреливают детские сады, медучреждения, жилые кварталы в Донецке и некоторых других населённых пунктах Донбасса.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.