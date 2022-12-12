Киев применяет террористические методы ведения боевых действий, следует из заявления руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
По его словам, даже на Западе уже знают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносят удары по больницам, детским садам, жилым кварталам в Донецке и ряде других населённых пунктов республики. При этом он подчеркнул: националисты не останавливают обстрелы даже в тёмное время суток.
"Очень сложно утаить, что киевский режим перешёл к абсолютно террористическим методам", — отметил врио главы ДНР в эфире "России 24".
Ранее Пушилин порекомендовал руководителям организаций, расположенных на территории ДНР, перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Он пояснил, что компании всех форм собственности и индивидуальные предприниматели должны пойти на этот шаг из-за участившихся обстрелов ВСУ.
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