Украинские боевики сдались в плен российской армии, находясь в состоянии наркотического опьянения. Соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
Солдаты ВСУ приняли решение сдаться, не покидая боевую позицию. Более того, военнослужащие ВС РФ нашли в укрытии противника пластиковую бутылку с фольгой, что доказывает употребление запрещённых веществ.
Один из российских солдат спросил, сколько человек на позиция ВСУ ещё осталось. Однако внятного ответа от украинца он так и не получил.
"Украинские боевики, угодившие в плен прямо на День сухопутных войск ВСУ. Попахивает "зрадой", — написал Котенок.
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