Опубликованы кадры взятия в плен боевиков ВСУ в наркотическом опьянении

Украинские боевики сдались в плен российской армии, находясь в состоянии наркотического опьянения. Соответствующее видео опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

Солдаты ВСУ приняли решение сдаться, не покидая боевую позицию. Более того, военнослужащие ВС РФ нашли в укрытии противника пластиковую бутылку с фольгой, что доказывает употребление запрещённых веществ.

Один из российских солдат спросил, сколько человек на позиция ВСУ ещё осталось. Однако внятного ответа от украинца он так и не получил.

"Украинские боевики, угодившие в плен прямо на День сухопутных войск ВСУ. Попахивает "зрадой", — написал Котенок.