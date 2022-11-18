Украинский военнослужащий попал в плен к российской армии. Он отметил, что его рота не была готова к ведению боевых действий. Солдатам сказали занять лесополосу и ждать подкрепления для наступления.
"Нас начали крыть. Мы ждали подкрепления, но так никто и не пошёл. Потом начал стрелять наш танчик по нам. Попал осколок в моего сослуживца в руку", — рассказал пленный.
Через пару минут солдаты ВСУ увидели российские войска и приняли решение сдаться. Раненому сразу же была оказана первая медицинская помощь.
"Я считаю, нас просто кинули", — заявил солдат ВСУ.
Также, пленный рассказал, что можно передать определённую сумму начальству и не идти на первую линию фронта.
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