Полковник ЛНР Киселёв заявил, что Марьинка оказалась в плотном кольце ВС РФ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают боевые действия по всей линии фронта. Ранее временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации в Марьинке. Она на 70% контролируется Вооружёнными силами России.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил, что армия РФ взяла под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой войска противника осуществляли снабжение своих боевиков в Марьинке ДНР.

"В Марьинке бои за город продолжаются. Противник оказывает сопротивление. Город в плотном кольце, бои идут в центре города", — написал он в своём Telegram-канале.