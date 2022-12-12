Вооружённые силы РФ успешно теснят украинские войска в населённом пункте Марьинка Донецкой Народной Республики. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что продвижение российских военных медленное, но верное — дом за домом. Украинские подразделения не выдерживают напора ВС РФ и отводят живую силу из данной территории. Военкор предполагал, что осталось четыре километра до вытеснения ВСУ из села.
Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации в населённом пункте. По его словам, Марьинка уже на 70% находится под контролем российской армии.
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