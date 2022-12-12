Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Активисты заставляют петь прихожан украинских храмов гимн Украины вместо молитв
ВСУ ударили из ствольной артиллерии по Голой Пристани в Херсонской области
Reuters: разговоры Зеленского и лидеров Запада посеяли "суматоху" вокруг Украины
В подмосковной Балашихе горит Торговый центр "Стройпарк"
Саудовцы оценили влияние потолка цен на стоимость нефти РФ: "Увидим, поверим"
Эрдоган: ракеты "Тайфун" долетят до Греции, если она попытается закупить оружие
Сбежавшие из России Молочников и Хаматова встретились с Орбакайте в США
Эндокринолог Садовская: похудеть к Новому году можно, добавив в рацион овощи
The WP: "отказ" Киева от Крыма может стать дипломатическим решением СВО

Пушилин заявил, что войска ВС РФ контролируют 70% Марьинки в ДНР

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ успешно теснят украинские войска в населённом пункте Марьинка Донецкой Народной Республики. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщал, что продвижение российских военных медленное, но верное — дом за домом. Украинские подразделения не выдерживают напора ВС РФ и отводят живую силу из данной территории. Военкор предполагал, что осталось четыре километра до вытеснения ВСУ из села.

Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о текущей ситуации в населённом пункте. По его словам, Марьинка уже на 70% находится под контролем российской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ

Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.

Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Кирби: Вашингтон считает, что РФ хочет продолжения спецоперации на Украине
Сейчас или никогда: Вучич должен защитить сербов в Косово и Метохии Любовь Степушова Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская
Кашеварова призвала рыть рвы у домов: Так и не поняли до сих пор, что происходит
Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ уничтожили группу наёмников ВСУ под Донецком
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Польский наёмник Петрицкий подвергся домогательствам со стороны командования ВСУ
Последние материалы
Эрдоган: ракеты "Тайфун" долетят до Греции, если она попытается закупить оружие
Сбежавшие из России Молочников и Хаматова встретились с Орбакайте в США
Эндокринолог Садовская: похудеть к Новому году можно, добавив в рацион овощи
The WP: "отказ" Киева от Крыма может стать дипломатическим решением СВО
Cyprus Mail: потолок цен на нефть не окажет никакого влияния на Россию
ВСУ потеряли несколько взводов пехоты у Артёмовска под ударом ТОС-1А "Солнцепёк"
ISW: военные России сменили тактику в районе Артёмовска
Нармания: американский ВПК зарабатывает на украинском конфликте
Армия РФ отрабатывает навык "Бой в городе" на полигонах в Белоруссии
Донской губернатор Василий Голубев поддержал юных казаков на уроке мужества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников