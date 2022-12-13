Пушилин заявил, что Марьинка скоро будет освобождена от боевиков ВСУ

Ситуация в Марьинке Донецкой Народной Республики остаётся сложной. Однако российские войска перекрыли пути подвоза снабжения для ВСУ. В скором времени город будет освобождён. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Там уже перекрыты пути подвоза. На самом деле они даже раньше уже были под оперативным огневым контролем, поэтому ситуация у противника не наилучшая", — сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Он отметил, что под огневым контролем уже более 70 процентов города.