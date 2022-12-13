Пушилин: более половины ДНР освобождено от ВСУ

Более половины территорий Донецкой Народной Республики освобождены от украинских националистов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что если говорить о мирном населении, то цифра гораздо выше.

"Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобождённых населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобождённых территориях", — пояснил врио главы в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Пушилин, задача для союзных войск и ВС РФ — очистить от ВСУ полностью территорию ДНР в её конституционных границах. Как подчеркнул Пушилин, военные делают всё, чтобы ускорить этот процесс.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что 70 процентов Марьинки находится под контролем ВС РФ.