Более половины территорий Донецкой Народной Республики освобождены от украинских националистов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что если говорить о мирном населении, то цифра гораздо выше.
"Если мы говорим о населении — для нас это самое важное — то здесь гораздо больше цифра, потому что численность населения в освобождённых населенных пунктах является достаточно большей, нежели уже на освобождённых территориях", — пояснил врио главы в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул Пушилин, задача для союзных войск и ВС РФ — очистить от ВСУ полностью территорию ДНР в её конституционных границах. Как подчеркнул Пушилин, военные делают всё, чтобы ускорить этот процесс.
Ранее врио главы ДНР сообщил, что 70 процентов Марьинки находится под контролем ВС РФ.
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