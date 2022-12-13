Марочко заявил, что войска ВС РФ уничтожили 90 военнослужащих ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Подполковник Андрей Марочко проинформировал о потерях ВСУ за прошедшие сутки.

"За минувшие сутки в результате активных наступательных действий подразделений народной милиции ДНР ВСУ понесли большие потери в живой силе", — сообщил он.

В результате боёв ликвидировано до 90 человек личного состава. Также Марочко доложил, что силами российской коалиции сбиты два беспилотника. Противник потерял четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки и 15 единиц автомобильной спецтехники.

Ранее подполковник сообщал, что подразделения ВСУ обстреляли позиции друг друга под Кременной.