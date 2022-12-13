Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) под Кременной обстреляли позиции друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Офицер рассказал, что в районе населённого пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями.
По его мнению, это может быть связано с потерей управления и связи. Или же это выяснение отношений между наёмниками и вооружёнными формированиями Украины, что в последнее время не редкость на этом направлении, добавил Марочко.
Ранее он заявил, что боевики ВСУ отказываются выполнять приказы командования идти в атаку в районе Артёмовска.
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