Марочко: подразделения ВСУ обстреляли позиции друг друга под Кременной

Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) под Кременной обстреляли позиции друг друга из артиллерии и стрелкового оружия. Об этом сообщил ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Офицер рассказал, что в районе населённого пункта Кременная зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между украинскими позициями.

По его мнению, это может быть связано с потерей управления и связи. Или же это выяснение отношений между наёмниками и вооружёнными формированиями Украины, что в последнее время не редкость на этом направлении, добавил Марочко.

Ранее он заявил, что боевики ВСУ отказываются выполнять приказы командования идти в атаку в районе Артёмовска.