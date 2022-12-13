Нардеп Гончаренко не понимает, почему Киеву не дают танки "Абрамс" и "Леопард"

В США вроде желают победы Киеву, но при этом не хотят поражения Кремля.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"Почему не дают боевые танки? Ни "Леопарды", ни "Абрамсы". Почему не дают дальнобойные ракеты, дроны, самолёты и так далее? У меня такое чувство, что все хотят нашей победы. Однако при этом очень многие боятся полного поражения России. То есть у них в голове одновременно: "Да, мы хотим, чтобы Украина победила". Это искренне. "Но при этом как-то так надо, чтобы это не был разгром России", — цитирует "ПолитНавигатор" русофоба.

По его словам, им предоставляют оружие в объемах только, "чтобы продержаться". Но такого оружия, чтобы разгромить РФ им не дают сознательно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже выразил недоумение отказом ФРГ поставлять Незалежной танки "Леопард", хотя Германия при этом отправляет киевской власти артиллерию.