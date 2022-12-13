Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ксения Собчак заявила, что её раздражают постоянные праздники в Израиле
Никого не будет — ни Пушкина, ни Екатерины Великой. Только Зеленский
Ищенко заявил, что украинские БПЛА Ту-141 спокойно проникли в глубь России
Марочко заявил, что войска ВС РФ уничтожили 90 военнослужащих ВСУ
Губернатор Брянской области подтвердил обстрел Клинцов со стороны ВСУ
BioRxiv: даже лёгкая форма COVID-19 надолго повреждает кишечную микрофлору
Ани Лорак надеется на скорое примирение Украины и России
Пушилин заявил, что Марьинка скоро будет освобождена от боевиков ВСУ
Раненый шведский наёмник умер после ДТП по дороге из Артёмовска

Нардеп Гончаренко не понимает, почему Киеву не дают танки "Абрамс" и "Леопард"

Силовые структуры

В США вроде желают победы Киеву, но при этом не хотят поражения Кремля.

Нардеп Гончаренко не понимает, почему Киеву не дают танки "Абрамс" и "Леопард"

Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"Почему не дают боевые танки? Ни "Леопарды", ни "Абрамсы". Почему не дают дальнобойные ракеты, дроны, самолёты и так далее? У меня такое чувство, что все хотят нашей победы. Однако при этом очень многие боятся полного поражения России. То есть у них в голове одновременно: "Да, мы хотим, чтобы Украина победила". Это искренне. "Но при этом как-то так надо, чтобы это не был разгром России", — цитирует "ПолитНавигатор" русофоба.

По его словам, им предоставляют оружие в объемах только, "чтобы продержаться". Но такого оружия, чтобы разгромить РФ им не дают сознательно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже выразил недоумение отказом ФРГ поставлять Незалежной танки "Леопард", хотя Германия при этом отправляет киевской власти артиллерию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Последние материалы
Ищенко заявил, что украинские БПЛА Ту-141 спокойно проникли в глубь России
Марочко заявил, что войска ВС РФ уничтожили 90 военнослужащих ВСУ
Губернатор Брянской области подтвердил обстрел Клинцов со стороны ВСУ
Нардеп Гончаренко не понимает, почему Киеву не дают танки "Абрамс" и "Леопард"
BioRxiv: даже лёгкая форма COVID-19 надолго повреждает кишечную микрофлору
Ани Лорак надеется на скорое примирение Украины и России
Пушилин заявил, что Марьинка скоро будет освобождена от боевиков ВСУ
Раненый шведский наёмник умер после ДТП по дороге из Артёмовска
Кива заявил, что в Европе начнётся война из-за поставок оружия Запада на Украину
Российские спутниковые приборы из Саратова вытеснят с рынка французские аналоги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников