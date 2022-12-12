ФРГ и Польша в ближайшие дни начинают работу по развертыванию зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot (Германия) на границе с Украиной.
Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после встречи с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
В Минобороны РФ сегодня заявили, что российские средства ПВО в ДНР уничтожили в воздухе два украинских самолёта МиГ-29 и два вертолёта Ми-8.
Ранее Варшава заявила, что Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из Российской Федерации.
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Мобилизованные российские военные на Сватовском направлении столкнулись с иностранными наёмниками.