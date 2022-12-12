Польша и Германия начинают развертывать ЗРК Patriot на границе с Украиной

ФРГ и Польша в ближайшие дни начинают работу по развертыванию зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot (Германия) на границе с Украиной.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после встречи с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что российские средства ПВО в ДНР уничтожили в воздухе два украинских самолёта МиГ-29 и два вертолёта Ми-8.

Ранее Варшава заявила, что Польша не уверена в своем обещании отказаться от нефти из Российской Федерации.