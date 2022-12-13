Руководитель Брянской области Александр Богомаз прокомментировал данные СМИ о взрыве в Клинцах. По информации чиновника, украинские военные обстреляли город.
Как подчеркнул губернатор, российские системы противовоздушной обороны ликвидировали ракету. Её обломки рухнули на территорию промышленной зоны, добавил глава региона. Вместе с этим Богомаз сообщил, что из-за происшествия никто не пострадал.
"Разрушений нет. На месте работают оперативные службы", — заключил руководитель области.
Ранее о взрыве в Клинцах сообщали журналисты "Русской Весны".
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