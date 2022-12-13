Взрыв и пожар в Клинцах Брянской области: возможен обстрел ВСУ

Вечером 12 декабря жители Брянской области сообщили о пожаре в селе Климово и затем о взрыве в городе Клинцы.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По всей вероятности, пожар может иметь бытовой характер.

Также сообщается, что Клинцы находятся примерно в 50-ти километрах от позиций боевиков ВСУ, там находится воинская часть армии России, которую несколько месяцев назад националисты уже обстреливали. Могло прилететь туда же, пишут военкоры.

"Отметим, что до ближайшей точки украинской границы — около 50-ти километров. Поэтому, если обстрел был, то бить могли разве что "Хаймарсы". Либо диверсия", — комментирует ситуацию экс-нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.

Официальной информации пока нет.

Ранее сообщалось, что украинские ДРГ под Мелитополем взорвали мост.