Клименко заявил, что жители ДНР и ЛНР являются главной проблемой для Киева

Глава нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что жители Донбасса являются главной проблемой для Киева, поскольку они в том числе уже восемь лет не слышали украинский язык.

"Дети (в ДНР и ЛНР — Прим. ред.) пошли уже во второй класс, те, которые родились в 2014–2015 годах… Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинскую речь… Поэтому главная проблема — это люди", — сообщил эксперт в интервью изданию "РБК — Украина".

По словам Клименко, если Украина установит контроль над Донецкой и Луганской республиками, то большое количество их жителей отправятся жить в другие регионы Российской Федерации.

Напоминаем, что 5 октября ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области стали частью России после проведённых референдумов.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку.