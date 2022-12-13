Операция по освобождению Марьинки продолжается. Накануне исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о нахождении под контролем войск ВС РФ около 70 процентов населённого пункта. Подразделения армии России "перемалывают" ВСУ, тесня противника в западную часть города.
Украинская сторона пыталась перебросить личный состав, технику и боеприпасы со стороны Курахово в Марьинку. Однако колонна была полностью уничтожена. ВС РФ ликвидировали армейские грузовики с боеприпасами к ствольной артиллерии. Её ВСУ использовали для обстрела Донецка.
Сейчас ситуация для противника тяжёлая: на несколько дней военные остались без резервов и необходимого им количества боеприпасов к тяжёлой технике, пишет "Военное обозрение".
На данный момент бои идут в районе автомобильной развязки на проспекте Дружбы.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.