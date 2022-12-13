Войска ВС РФ уничтожили колонну с подкреплениями ВСУ на пути в Марьинку

Операция по освобождению Марьинки продолжается. Накануне исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о нахождении под контролем войск ВС РФ около 70 процентов населённого пункта. Подразделения армии России "перемалывают" ВСУ, тесня противника в западную часть города.

Украинская сторона пыталась перебросить личный состав, технику и боеприпасы со стороны Курахово в Марьинку. Однако колонна была полностью уничтожена. ВС РФ ликвидировали армейские грузовики с боеприпасами к ствольной артиллерии. Её ВСУ использовали для обстрела Донецка.

Сейчас ситуация для противника тяжёлая: на несколько дней военные остались без резервов и необходимого им количества боеприпасов к тяжёлой технике, пишет "Военное обозрение".

На данный момент бои идут в районе автомобильной развязки на проспекте Дружбы.