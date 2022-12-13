Милонов показал необычную деталь туалета наёмников ВСУ в Донбассе

На Украине сейчас в основном действуют польские наёмники. Об этом рассказал журналистам проекта WarGonzo депутат Госдумы Виталий Милонов, находящийся сейчас в Донбассе.

Политик также продемонстрировал необычный трофей, который достался от бежавших наёмников — предмет нижнего белья, похожий на бронетрусы, с норвежским флагом.

По словам депутата, это доказывает, что воюющих на Украине боевиков одевает вся Европа, в данном случае, конкретно, норвежцы.

Милонов также добавил, что под Горловкой в бывшем свинарнике располагались и беглые боевики из Чечни, и грузинские "добровольцы". Последних он назвал самыми трусливыми из всех наёмников.