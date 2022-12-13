Генштаб ВСУ: русская армия наступает на всех фронтах

ВС РФ перешли в наступление на Лиманском, Запорожском, Артёмовском и Авдеевском направлениях.

Это было главным в сводке генерального штаба Украины.

Русские концентрируют усилия в районах: Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Краснопоповки и Белогоровки в ЛНР; Верхнекаменского, Соледара, Яковлевки, Бахмутского, Артёмовска, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска, Авдеевки и Марьинки в ДНР, заявил ГШ ВСУ.

На Херсонщине командование российской армии ротирует некоторые подразделения.

Армия РФ нанесла семь ракетных ударов, а также произвели 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры Украины сохраняется, подытожило украинское командование.