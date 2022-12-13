ВС РФ перешли в наступление на Лиманском, Запорожском, Артёмовском и Авдеевском направлениях.
Это было главным в сводке генерального штаба Украины.
Русские концентрируют усилия в районах: Новоселовского, Стельмаховки, Новоегоровки, Макеевки, Краснопоповки и Белогоровки в ЛНР; Верхнекаменского, Соледара, Яковлевки, Бахмутского, Артёмовска, Клещеевки, Курдюмовки, Майорска, Авдеевки и Марьинки в ДНР, заявил ГШ ВСУ.
На Херсонщине командование российской армии ротирует некоторые подразделения.
Армия РФ нанесла семь ракетных ударов, а также произвели 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры Украины сохраняется, подытожило украинское командование.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.