Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Школы Тобольска и Ишима эвакуируют два дня подряд
19FortyFive: удары украинских БПЛА не заставят Россию применить ядерное оружие
Юрий Лоза признался, что не может выехать из России
Профессор из США жёстко высказался про амнезию "годами спавших" политиков
В Волгоградской области спустя 25 лет задержали предполагаемого рэкетира-убийцу
Блогеры из Новосибирска обвинили массажный салон в скрытой съёмке в раздевалке
Милонов показал необычную деталь туалета наёмников ВСУ в Донбассе
FT: у армии Украины истощаются запасы ракет для систем ПВО С-300 и "Бук"
Анна Нетребко удивила поклонников новым имиджем с короткими волосами

Российская армия заняла два квартала частного сектора Артёмовска

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы в Артёмовске заняли два квартала частного сектора.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Также сообщается, что штурмовые группы армии России ведут бои в северной и южной части города. Официальной информации пока нет, журналисты ориентируются на сообщения с мест, подытожил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке лишилась возможности снабжения, а с освобождением Россией Артёмовска у ВСУ посыплется весь Донецкий фронт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Последние материалы
Российская армия заняла два квартала частного сектора Артёмовска
Милонов показал необычную деталь туалета наёмников ВСУ в Донбассе
FT: у армии Украины истощаются запасы ракет для систем ПВО С-300 и "Бук"
Анна Нетребко удивила поклонников новым имиджем с короткими волосами
Шурыгин заявил, что ВФУ создают карту российской оборонительной линии
Клименко заявил, что жители ДНР и ЛНР являются главной проблемой для Киева
Мальчик предсказал, что его мать родит двойню
Сладков: употребление наркотиков боевиками ВСУ говорит о разложении армии
Шуляк предложила перепланировать все области Украины после завершения СВО
Кушанашвили раскритиковал Харламова и Асмус за публичное выяснение отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников