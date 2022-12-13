Российские Вооружённые силы в Артёмовске заняли два квартала частного сектора.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Также сообщается, что штурмовые группы армии России ведут бои в северной и южной части города. Официальной информации пока нет, журналисты ориентируются на сообщения с мест, подытожил ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке лишилась возможности снабжения, а с освобождением Россией Артёмовска у ВСУ посыплется весь Донецкий фронт.
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