Российская армия заняла два квартала частного сектора Артёмовска

Российские Вооружённые силы в Артёмовске заняли два квартала частного сектора.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Также сообщается, что штурмовые группы армии России ведут бои в северной и южной части города. Официальной информации пока нет, журналисты ориентируются на сообщения с мест, подытожил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке лишилась возможности снабжения, а с освобождением Россией Артёмовска у ВСУ посыплется весь Донецкий фронт.