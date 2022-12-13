Рогов заявил, что инициатива СВО в Запорожской области переходит к ВС РФ

Вооружённые силы Украины пытались перерезать сухопутный коридор в Крым, однако они не учли происходящее по другим маршрутам. Об этом сообщил руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с газетой "Взгляд".

"В последнее время на линии боевого соприкосновения противник резко активизировал обстрелы наших позиций из РСЗО. Причём удары ведутся с Октябрьского направления и Новогоровки. Вместе с тем наши ПВО сбили ударные беспилотники ВСУ, которые применялись на северо-востоке региона, на границе Запорожской области и ДНР", — рассказал эксперт.

Рогов подчеркнул рекордные темпы уничтожения украинских РСЗО. За три дня ВС РФ ликвидировали больше полутора десятков систем, включая HIMARS.

"И удар по Мелитополю — это ответ ВСУ. Они пытались показать, что все ещё могут применять РСЗО, когда хотят и где хотят", — пояснил он.

Рогов отметил затруднения с логистикой у ВСУ после ударов ВС РФ по объектам транспортной инфраструктуры в районе Кривого Рога.

Эксперт подчеркнул, что на Запорожском направлении инициатива потихоньку переходит к армии России. Это связано с хорошим знанием линии фронта нашими войсками.

"Команды пристрелены по квадратам, а также налаживается коммуникация с населением на подконтрольных Киеву территориях", — отмечает эксперт.