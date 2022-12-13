Вооружённые силы Украины пытались перерезать сухопутный коридор в Крым, однако они не учли происходящее по другим маршрутам. Об этом сообщил руководитель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с газетой "Взгляд".
"В последнее время на линии боевого соприкосновения противник резко активизировал обстрелы наших позиций из РСЗО. Причём удары ведутся с Октябрьского направления и Новогоровки. Вместе с тем наши ПВО сбили ударные беспилотники ВСУ, которые применялись на северо-востоке региона, на границе Запорожской области и ДНР", — рассказал эксперт.
Рогов подчеркнул рекордные темпы уничтожения украинских РСЗО. За три дня ВС РФ ликвидировали больше полутора десятков систем, включая HIMARS.
"И удар по Мелитополю — это ответ ВСУ. Они пытались показать, что все ещё могут применять РСЗО, когда хотят и где хотят", — пояснил он.
Рогов отметил затруднения с логистикой у ВСУ после ударов ВС РФ по объектам транспортной инфраструктуры в районе Кривого Рога.
Эксперт подчеркнул, что на Запорожском направлении инициатива потихоньку переходит к армии России. Это связано с хорошим знанием линии фронта нашими войсками.
"Команды пристрелены по квадратам, а также налаживается коммуникация с населением на подконтрольных Киеву территориях", — отмечает эксперт.
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