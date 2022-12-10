Рогов заявил о пострадавших жителях при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Мелитополе

В Мелитополе прогремела серия взрывов. Военнослужащие киевского режима нанесли удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Сообщается о поражении гостиничного комплекса в Мелитополе Запорожской области.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов проинформировал о пострадавших.

"Подробности обстрела Мелитополя боевиками ВСУ. В результате ракетного удара HIMARS по гостиничному комплексу "Привал охотника" есть погибшие и раненые мирные люди", — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о сработавшей системе противовоздушной обороны над Мелитополем.