В Мелитополе прогремела серия взрывов. Военнослужащие киевского режима нанесли удар американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Сообщается о поражении гостиничного комплекса в Мелитополе Запорожской области.
Член главного совета администрации региона Владимир Рогов проинформировал о пострадавших.
"Подробности обстрела Мелитополя боевиками ВСУ. В результате ракетного удара HIMARS по гостиничному комплексу "Привал охотника" есть погибшие и раненые мирные люди", — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось о сработавшей системе противовоздушной обороны над Мелитополем.
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