Потери националистов киевской власти на Лиманском направлении постоянно растут.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Бойцы группировки "О" взяли очередной опорный пункт бандеровцев в Кременском районе, подавив сопротивление неонацистов Украины.
"Они уже не вернутся домой, а пополнят список "без вести пропавших" по версии украинского командования", — отмечают военкоры.
Также сообщается, что армия России уничтожает боевиков ВСУ на Купянском направлении, ведут наступление на Донецком направлении и отражают контратаки армии Украины на Южно-Донецком направлении.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.