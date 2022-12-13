Потери боевиков ВСУ на Лиманском направлении растут

Потери националистов киевской власти на Лиманском направлении постоянно растут.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Бойцы группировки "О" взяли очередной опорный пункт бандеровцев в Кременском районе, подавив сопротивление неонацистов Украины.

"Они уже не вернутся домой, а пополнят список "без вести пропавших" по версии украинского командования", — отмечают военкоры.

Также сообщается, что армия России уничтожает боевиков ВСУ на Купянском направлении, ведут наступление на Донецком направлении и отражают контратаки армии Украины на Южно-Донецком направлении.