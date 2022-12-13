Герой РФ Данилов заявил о сражении двоих военных ВС РФ против 12 солдат ВСУ

Во время участия в спецоперации Герой России, морской пехотинец капитан Александр Данилов вспомнил об одном эпизоде. В нём командование поставило задачу по занятию позиций в районе лесополосы и подготовке к штурму населённого пункта.

Во время работы к подразделению подошла группа диверсантов ВСУ из 12-16 человек. Они хотели выяснить численность и местоположения русской группировки. В один из моментов два командира группы начали вести стрельбу по ДРГ.

"Мы с командиром соседней роты встали в стойку в окопе, разобрали сектора и начали вести наблюдение уже с автоматами наготове. На нас случайно вышла та самая украинская ДРГ. Они нас не заметили. Их было человек двенадцать, нас — двое. Отстреливались, и чтобы себя спасти, и чтоб "вэсэушники" не ушли", — поделился Данилов в беседе с "МК".

Бой продолжался 20-30 минут. Военные ВС РФ отстреливались очередями и бросали гранаты. Враг не ожидал подхода штурмовой группы семи-восьми человек русских солдат. Бойцы ВСУ были моментально уничтожены на месте.