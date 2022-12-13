Минобороны: ВС РФ поразили позиции ВСУ и наёмников на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 13 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

"На Купянском направлении российской артиллерией нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников", — докладывает Минобороны.

Также сообщается, что ВС РФ уничтожили больше 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.