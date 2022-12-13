Ордуханян: "Зеленский становится для Запада токсичным активом"

Украинский президент Владимр Зеленский становится для коллективного Запада "токсичным активом".

Об этом заявил политолог-американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Вашингтон выдал главе Незалежной выходное пособие в виде изображений в глянцевых изданиях, сделав его "человеком года".

"В какой-то степени — да, это человек года: он чуть не вверг мир в ядерную Третью мировую войну", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал эксперт.

Он отметил, что люди, которые сейчас в Киеве у власти, не имеют права выступать и что-то делать от имени Украины, поскольку у них руки по локоть в крови. Но и ожидать, что США с Европой на своих штыках принесут кого-то вменяемого нет стоит — тут это только отсрочит очередную эскалацию военных действий, подытожил Ордуханян.

Ранее сообщалось, что поляки хотят Украину, но самих украинцев терпеть не могут.