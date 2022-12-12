Поляки хотят Украину, но самих украинцев терпеть не могут

Поляки хотят Украину, однако самих украинцев на дух не переносят.

Об этом заявили в "Национальном демократическом институте" в Соединённых Штатах, который совместно с Фондом Фридриха Эберта (Германия) заказал в Польше социологическое исследование. Тема данного исследования была — "как относятся поляки к украинцам".

Однако результаты опроса очень удивили многих: граждане Польши хотят Киев, Львов, Ужгород, Карпаты, однако они терпеть не могут самих украинцев.

Поляки не забыли о преступлениях бандеровцев, вырезавшими тысячами польских женщин и детей (одно из ужасных преступлений — Волынская резня). Плюс ко всему украинцы отбирают у поляков довольно серьёзный объём социальной помощи. Так что мечта граждан Польши — прогнать украинцев из "исторических польских земель", пишет Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.