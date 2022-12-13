К Артёмовску постоянно перебрасывают личный состав ВСУ, но такая поддержка не поможет противнику, так как оборона в городе уже трещит по швам. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Уже даже не из наших уст, а из уст украинских и зарубежных СМИ звучит такое понятие, как "артёмовская мясорубка", оно полностью соответствует действительности", — сообщил он в эфире канала "Соловьев Live".
Украинские боевики всё чаще идут в отказ, услышав преступные приказы своего командования, отметил Марочко. У противника есть острая нехватка транспорта, техники и боеприпасов.
"Поскольку многие передвижения уже идут пешим порядком, а тот транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для наших климатических условий", — заключил офицер.
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