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Офицер НМ ЛНР Марочко: оборона ВС Украины в Артёмовске трещит по швам

Силовые структуры

К Артёмовску постоянно перебрасывают личный состав ВСУ, но такая поддержка не поможет противнику, так как оборона в городе уже трещит по швам. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Уже даже не из наших уст, а из уст украинских и зарубежных СМИ звучит такое понятие, как "артёмовская мясорубка", оно полностью соответствует действительности", — сообщил он в эфире канала "Соловьев Live".

Украинские боевики всё чаще идут в отказ, услышав преступные приказы своего командования, отметил Марочко. У противника есть острая нехватка транспорта, техники и боеприпасов.

"Поскольку многие передвижения уже идут пешим порядком, а тот транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для наших климатических условий", — заключил офицер.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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