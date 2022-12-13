Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что "освободить" Запорожскую область украинской армии будет проще, чем Херсонскую. Об этом он порассуждал в интервью на YouTube.
"В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых — противотанковый ров. Накопить силы и форсировать невозможно. Мы там пролили изрядно крови — и своей, и чужой. Было очень сложно", — рассказал он.
По мнению советника Зеленского, вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут в Запорожской области обойти по флангам и окружить оборонительные позиции российских войск, захватив регион.
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