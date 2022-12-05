Военные России нанесли ночью удары по технике, огневым позициям и складам боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенным на территории Запорожья. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
В областном центре, находящемся в настоящий момент под контролем киевского режима, удары, по его словам, начались в 00:58. После серии взрывов в городе зазвучала сирена противовоздушной обороны.
Удары также были нанесены по инфраструктурным объектам, которые киевский режим использует для ведения военных действий, добавил Рогов.
Также минувшей ночью украинские источники сообщали о мощных взрывах в Краматорске.
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