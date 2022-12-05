Рогов: целями удара по Запорожью стали позиции и склады боеприпасов ВСУ

Военные России нанесли ночью удары по технике, огневым позициям и складам боеприпасов вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенным на территории Запорожья. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

В областном центре, находящемся в настоящий момент под контролем киевского режима, удары, по его словам, начались в 00:58. После серии взрывов в городе зазвучала сирена противовоздушной обороны.

Удары также были нанесены по инфраструктурным объектам, которые киевский режим использует для ведения военных действий, добавил Рогов.

Также минувшей ночью украинские источники сообщали о мощных взрывах в Краматорске.