Кулеба: Россия хочет перейти в "большое наступление" до конца января

Россия хочет восстановить возможности для большого наступления до конца января, но Киев делает всё возможное, чтобы помешать этому, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ.

"Думаю, что возможности России проводить большое наступление могут восстановиться до конца января-февраля", — сказал Кулеба.

Он также добавил, что не утверждает этого точно. Но Россия сохраняет надежду на то, что удастся прорвать линию обороны украинской армии и продвинуться вглубь страны, заключил дипломат.

Ранее советник офиса Зеленского Алексей Арестович объяснил, как ВСУ собираются "освободить" Запорожскую область.