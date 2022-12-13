Марков о подрыве моста в Мелитополе: Почему не взорваны мосты на западе?

Политолог Сергей Марков задался вопросом, почему ВС РФ не атакуют мосты на западе Украины, по которым США и Европа поставляет вооружение ВСУ.

Марков назвал подрыв моста в Мелитополе "большим успехом оккупационного режима Украины".

"Он затрудняет переброску техники армии России на фронт в направлении Запорожья", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический аналитик спрашивает, почему ВС РФ не поступает также, как ВСУ.

"Почему не взорваны мосты на западе, по которым огромным потоком идут на Украину поставки оружия? Почему Россия так ограничивает себя в средствах ведения военных действий?" — перечислил интересующие его вопросы Марков.

Сергей Марков объяснил, почему он считает выгодным для РФ обмен баскетболистки США Бриттни Грайнер на разведчика Виктора Бута.