Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк бьётся в истерике после того, как конфликт на Украине убрали из трендов социальной сети Twitter*.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
В своём возмущённом и недовольном посте украинский политик также указал, что теперь в мессенджере нельзя зарегистрироваться под номером телефона с Украины.
"Количество новых укроботов сократилось. Снова Кремль виноват?" — риторически спрашивает ведущий Первого канала.
Ранее народный депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что не понимает, почему ВСУ всё ещё без танков "Абрамсов" и "Леопардов".
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.