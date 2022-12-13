Подоляк в истерике после того, как конфликт на Украине убран из трендов Twitter*

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк бьётся в истерике после того, как конфликт на Украине убрали из трендов социальной сети Twitter*.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В своём возмущённом и недовольном посте украинский политик также указал, что теперь в мессенджере нельзя зарегистрироваться под номером телефона с Украины.

"Количество новых укроботов сократилось. Снова Кремль виноват?" — риторически спрашивает ведущий Первого канала.

Ранее народный депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что не понимает, почему ВСУ всё ещё без танков "Абрамсов" и "Леопардов".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.