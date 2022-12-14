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ВСУ попали под удар военных РФ, выдав себя светом фонариков

Силовые структуры

Российские разведчики нанесли удар по группе боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Позиции украинских военных смогли выявить, так как они использовали фонарики и выдали себя. Об этом рассказал командир группы специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в беседе с РИА Новости.

ВСУ попали под удар военных РФ, выдав себя светом фонариков

Офицер заметил, что наблюдение за позициями противника разведчики ведут постоянно. И получают информацию ежедневно в любую погоду. После обнаружения координаты передаются артиллеристам.

Но нанести удар по врагам спецназовцы могут и собственными силами, добавил командир.

Он рассказал, что утром солдаты ВСУ решили посветить фонариками в лесополосе. Это заметили на наблюдательном пункте и нанесли по их расположению удар из автоматических станковых гранатомётов.

В результате обстрела боевики понесли большие потери, а выжившим пришлось спасаться бегством, заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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