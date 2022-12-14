Российские разведчики нанесли удар по группе боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Позиции украинских военных смогли выявить, так как они использовали фонарики и выдали себя. Об этом рассказал командир группы специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в беседе с РИА Новости.
Офицер заметил, что наблюдение за позициями противника разведчики ведут постоянно. И получают информацию ежедневно в любую погоду. После обнаружения координаты передаются артиллеристам.
Но нанести удар по врагам спецназовцы могут и собственными силами, добавил командир.
Он рассказал, что утром солдаты ВСУ решили посветить фонариками в лесополосе. Это заметили на наблюдательном пункте и нанесли по их расположению удар из автоматических станковых гранатомётов.
В результате обстрела боевики понесли большие потери, а выжившим пришлось спасаться бегством, заключил собеседник издания.
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