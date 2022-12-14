Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но говорить о сроках пока рано. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что российские военные на данный момент сконцентрированы для освобождения (ДНР).

Однако с учётом действий коллективного Запада в отношении оставшейся части Украины и поставляемого им на её территорию вооружения, есть осознание того, что для обеспечения безопасности Республики необходимо будет отодвинуть противника на достаточно серьёзное расстояние, пояснил политик.

По его мнению, освобождены должны быть и другие украинские города, в том числе Чернигов и Одесса, поскольку без этого обойтись не удастся.

Но говорить о каких-то сроках сейчас неправильно, заключил собеседник издания.