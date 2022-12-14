Пушилин: в ДНР не проводится мобилизация, такие решения даже не обсуждаются

На территории ДНР не запланировано проведение мобилизации, следует из заявления врио руководителя республики Дениса Пушилина.

По его словам, подобные решения даже не обсуждаются. Как пояснил чиновник, они могут рассматриваться лишь на федеральном уровне центральными органами власти.

Пушилин также добавил, что на сегодняшний день нет каких-либо дискуссий о необходимости мобилизации в ДНР.

"Процесса мобилизации в республике нет", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что в ходе специальной военной операции РФ на Украине необходимо освободить от националистов Одессу и Чернигов. При этом он подчеркнул: сейчас российские военные сконцентрированы на решении боевых задач в населённых пунктах Донецкой Народной Республики.