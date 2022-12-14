Кедми: Путин готов будет нанести превентивный ядерный удар

Владимир Путин готов резко пресекать попытки Белого дома испытывать ядерное терпение Кремля.

Он уже задумался о переходе к превентивному ядерному удару вместо ответно-встречного, заявил военный эксперт Яков Кедми. И это будет конец попыток США испытывать терпение России.

О ядерной доктрине РФ Путин сказал на саммите ЕАЭС в Киргизии, и признался, что задумывается о концепции превентивного ядерного удара, которую, кстати, в своей доктрине использует Вашингтон. Сейчас Москва исходит из идеи ответно-встречного удара. Изменение подхода даст возможность исключить риски из-за элементов неизвестности, в эфире "Соловьев LIVE" сказал аналитик.

Переход к концепции превентивной атаки может усилить напряженность, но пресечёт попытки США балансировать на грани стратегического конфликта. Россия готова более решительно показать Штатам границы допустимого — проигнорировать это США не смогут, подчеркнул Кедми. Он допустил, что это приведет к изменениям в американской политике.