На крыле одного из беспилотников "Герань-2", которые прилетели сегодня утром в Киев, обнаружена надпись "За Рязань!". Об этом заявили в мэрии украинской столицы.
Отмечается, что беспилотник был сбит, а из-за падения его обломков повреждены два административных здания в Шевченковском районе Киева.
Ранее украинские источники сообщили о десяти прилётах дронов "Герань-2", воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины, в том числе и в Киевской области.
Отметим, Минобороны РФ пока официально не подтверждало информацию об ударах.
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