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На крыле прилетевшего в Киев беспилотника обнаружили надпись "За Рязань"

Силовые структуры

На крыле одного из беспилотников "Герань-2", которые прилетели сегодня утром в Киев, обнаружена надпись "За Рязань!". Об этом заявили в мэрии украинской столицы.

Отмечается, что беспилотник был сбит, а из-за падения его обломков повреждены два административных здания в Шевченковском районе Киева.

Ранее украинские источники сообщили о десяти прилётах дронов "Герань-2", воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины, в том числе и в Киевской области.

Отметим, Минобороны РФ пока официально не подтверждало информацию об ударах.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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