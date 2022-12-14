На крыле прилетевшего в Киев беспилотника обнаружили надпись "За Рязань"

На крыле одного из беспилотников "Герань-2", которые прилетели сегодня утром в Киев, обнаружена надпись "За Рязань!". Об этом заявили в мэрии украинской столицы.

Отмечается, что беспилотник был сбит, а из-за падения его обломков повреждены два административных здания в Шевченковском районе Киева.

Ранее украинские источники сообщили о десяти прилётах дронов "Герань-2", воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины, в том числе и в Киевской области.

Отметим, Минобороны РФ пока официально не подтверждало информацию об ударах.