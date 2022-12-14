После прилётов ударных беспилотных аппаратов "Герань-2" в Киеве поднимается столб дыма.
Уже нет никаких сомнений, что удары пришлись по объекту энергетической инфраструктуры. В воздушном налёте участвовали 10 БПЛА "Шахид", сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Первый взрыв был зафиксирован в 06:26. Сообщается о взрывах в Шевченковском районе. Часом раньше звучала сирена воздушной тревоги.
"Украинская пропаганда заявила о сбитии 10 БПЛА. То есть, исходя из опыта предыдущих ударов и небылиц о работе украинской ПВО, можно смело заявить, что их прилетело гораздо больше, а было сбито гораздо меньше", — отмечают военкоры.
Беспилотники-камикадзе опять пытались сбить из стрелкового оружия.
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