Столб дыма поднимается в Киеве после прилётов "Гераней"

После прилётов ударных беспилотных аппаратов "Герань-2" в Киеве поднимается столб дыма.

Уже нет никаких сомнений, что удары пришлись по объекту энергетической инфраструктуры. В воздушном налёте участвовали 10 БПЛА "Шахид", сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Первый взрыв был зафиксирован в 06:26. Сообщается о взрывах в Шевченковском районе. Часом раньше звучала сирена воздушной тревоги.

"Украинская пропаганда заявила о сбитии 10 БПЛА. То есть, исходя из опыта предыдущих ударов и небылиц о работе украинской ПВО, можно смело заявить, что их прилетело гораздо больше, а было сбито гораздо меньше", — отмечают военкоры.

Беспилотники-камикадзе опять пытались сбить из стрелкового оружия.