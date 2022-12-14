Бойцы вооружённых сил Украины (ВСУ) сейчас стали реже сдаваться в плен. Это связано с положением на фронтах, считает военный журналист Дмитрий Стешин.
"Наши наступают — они сдаются, не наступают — не сдаются", — заявил репортёр в эфире "Радио КП".
Военкор добавил, что ситуации бывают разные. И поделился историей, которую ему рассказал знакомый, воюющий под Марьинкой в ДНР.
Он видел своими глазами, как группа ВСУшников — десять человек — собралась сдаваться, но подъехали два пикапа с пулемётами и расстреляли их в спины прямо в поле.
Ранее Стешин высказал мнение, что взятие Артёмовска российскими войсками может стать переломом в ходе СВО и серьёзным ударом для Киева.
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